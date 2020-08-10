В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам. Сама она считает себя победителем выборов

В штабе Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии — заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.
Сама Тихановская не признаёт предварительные итоги голосования, которые озвучила ЦИК, и считает себя победителем выборов. Она также заявила, что выступает за мирные перемены в стране и будет делать всё, чтобы события прошедшей ночи не повторились. При этом родину покидать она не собирается.
— Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии, — заявила она на пресс-конференции.
"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборовОн подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%.
"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видеоПравозащитники уже сообщают об одном погибшем.
Недовольные такими результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов, однако в МВД этого не подтверждают.