В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам. Сама она считает себя победителем выборов

В штабе Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии — заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.

Сама Тихановская не признаёт предварительные итоги голосования, которые озвучила ЦИК, и считает себя победителем выборов. Она также заявила, что выступает за мирные перемены в стране и будет делать всё, чтобы события прошедшей ночи не повторились. При этом родину покидать она не собирается.

— Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии, — заявила она на пресс-конференции.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%.