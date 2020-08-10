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Польша предложила созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Варшава заявила, что несёт ответственность за своих соседей.

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Фото © ТАСС / AP Photo

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит Евросоюза по поводу вспыхнувших из-за предварительных итогов президентских выборов беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.

Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии, — уточнили в польском кабмине.

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Он подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".

Как сообщал Лайф, предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко, оппозиция не приняла. Её представители устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.

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