Польша предложила созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит Евросоюза по поводу вспыхнувших из-за предварительных итогов президентских выборов беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.
— Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии, — уточнили в польском кабмине.
"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборовОн подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".
Как сообщал Лайф, предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко, оппозиция не приняла. Её представители устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.