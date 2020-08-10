Польша предложила созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит Евросоюза по поводу вспыхнувших из-за предварительных итогов президентских выборов беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.

— Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии, — уточнили в польском кабмине.