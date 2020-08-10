Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

— От имени Правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю тёплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства, — говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию "железными братьями" и всепогодными партнёрами.

Как сообщал Лайф, накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, многим жителям страны не понравились, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов, однако в МВД этого не подтверждают.