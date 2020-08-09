ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги президентских выборов. У Лукашенко более 80% голосов

ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги выборов президента страны. По словам председателя Центризбиркома республики Лидии Ермошиной, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовало 81,5% избирателей.
Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненыеНесанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.
На втором месте расположилась Светлана Тихановская, голоса которой отдали 8% избирателей. На третьем месте идёт графа "против всех". Таким образом проголосовали 4% жителей страны.