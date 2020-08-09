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ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги президентских выборов. У Лукашенко более 80% голосов

Любопытно, но на третьем месте расположилась графа "против всех".

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Фото © БелТА / ТАСС / Максим Гучек

ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги выборов президента страны. По словам председателя Центризбиркома республики Лидии Ермошиной, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовало 81,5% избирателей.

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Несанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.

На втором месте расположилась Светлана Тихановская, голоса которой отдали 8% избирателей. На третьем месте идёт графа "против всех". Таким образом проголосовали 4% жителей страны.

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К 14:00 явка составила 65,19%.

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