Судьи опять украли победу у "Спартака"? Спорные пенальти привели к ничьей с "Сочи"

Московский "Спартак" сыграл вничью дома с "Сочи" — 2:2. Среди подопечных Доменико Тедеско отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Сочинцы забили дважды с пенальти.

Причём два этих 11-метровых удара вызвали бурю обсуждений в Интернете, так как многие не увидели здесь оснований для пенальти. Судейские скандалы продолжают преследовать "Спартак" и в нынешнем сезоне...

Таким образом, "Спартак" и "Сочи" зарабатывают по одному очку на старте чемпионата России.

Отметим также, что новичок "Спартака" Александр Кокорин не попал даже в заявку на матч, а до этого пропустил тренировку. У форварда небольшое повреждение. Матч с "Сочи" он смотрел из ВИП-ложи в компании сына и жены.