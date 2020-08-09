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Игрок "Спартака" Соболев посвятил гол умершей маме и не смог сдержать слёз

Судья показал форварду жёлтую карточку за снятую майку после забитого гола.

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Скриншот "Матч ТВ"

Счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи" открыл Александр Соболев на 7-й минуте. После забитого гола форвард снял футболку, под которой был портрет его мамы. Несколько дней назад она скоропостижно скончалась.

Футболист не смог сдержать слёз, а остальные игроки красно-белых в знак поддержки обняли его. В свою очередь, судья показал Соболеву предупреждение.

Ранее "Краснодар" разгромил на выезде "Уфу" — 3:0, а тульский "Арсенал" сыграл в безголевую ничью с грозненским "Ахматом".

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