Игрок "Спартака" Соболев посвятил гол умершей маме и не смог сдержать слёз

Счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи" открыл Александр Соболев на 7-й минуте. После забитого гола форвард снял футболку, под которой был портрет его мамы. Несколько дней назад она скоропостижно скончалась.
Футболист не смог сдержать слёз, а остальные игроки красно-белых в знак поддержки обняли его. В свою очередь, судья показал Соболеву предупреждение.
Ранее "Краснодар" разгромил на выезде "Уфу" — 3:0, а тульский "Арсенал" сыграл в безголевую ничью с грозненским "Ахматом".