Игрок "Спартака" Соболев посвятил гол умершей маме и не смог сдержать слёз

Счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи" открыл Александр Соболев на 7-й минуте. После забитого гола форвард снял футболку, под которой был портрет его мамы. Несколько дней назад она скоропостижно скончалась.