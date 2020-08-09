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Регион
Опубликовано 9 августа 2020, 19:10

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1". Квят финишировал десятым

Макс Ферстаппен. Фото © Twitter / F1

Макс Ферстаппен. Фото © Twitter / F1

Для россиянина этот Гран-при стал сотым в карьере.

Автогонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен финишировал первым на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Гран-при 70-летия прошло на британском автодроме "Сильверстоун", где в 1950 году состоялась первая в истории F1 гонка.

Вторым к финишу пришёл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, его партнёр по команде Валттери Боттас стал третьим.

В прошлый раз Ферстаппен побеждал на Гран-при Бразилии в ноябре 2019 года. Британец Хэмилтон повторил рекордное достижение семикратного чемпиона "Ф1" немца Михаэля Шумахера по количеству подиумов — 155.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", занял десятое место, его партнёр по команде француз Пьер Гасли — 11-е. Российский гонщик, стартовавший с 16-го места, отыграл наибольшее количество позиций среди остальных пилотов. Для Квята Гран-при в Британии стал сотым в карьере.

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Ранее Лайф рассказывал, на чём ездит самый быстрый русский гонщик Даниил Квят по городским дорогам.

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Эмила Сидорова
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