Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1". Квят финишировал десятым

Автогонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен финишировал первым на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Гран-при 70-летия прошло на британском автодроме "Сильверстоун", где в 1950 году состоялась первая в истории F1 гонка.

Вторым к финишу пришёл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, его партнёр по команде Валттери Боттас стал третьим.

В прошлый раз Ферстаппен побеждал на Гран-при Бразилии в ноябре 2019 года. Британец Хэмилтон повторил рекордное достижение семикратного чемпиона "Ф1" немца Михаэля Шумахера по количеству подиумов — 155.

DRIVER STANDINGS - AFTER ROUND FIVE 🏆



Race winner Verstappen jumps up to P2



Leclerc jumps up to P4#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7PRuD73l8N — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", занял десятое место, его партнёр по команде француз Пьер Гасли — 11-е. Российский гонщик, стартовавший с 16-го места, отыграл наибольшее количество позиций среди остальных пилотов. Для Квята Гран-при в Британии стал сотым в карьере.