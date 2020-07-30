Элитная Ferrari и скромный Golf. На чём ездит самый быстрый русский гонщик

Volkswagen Golf R

Golf только выглядит как машина для комфортной и спокойной езды со скоростью 60 км/ч из Москвы в Балашиху в пятницу вечером. На самом деле это мощный малыш, который благодаря 300 лошадиным силам разгоняется до сотни всего за пять секунд. При этом он остаётся лёгким и компактным хетчбэком, за что пилот "Формулы-1" его и полюбил.

Для города я выбираю маленькую безопасную машину, чтобы было удобно припарковаться Даниил Квят Пилот "Формулы-1"

Ferrari 488

А вот эта дьяволица уже больше похожа на машину гонщика, правда? По крайней мере, в нашем понимании. 670 лошадиных сил — достойная мощность для двигателя этого спорткара. В "Формуле-1" Даниила за руль Ferrari пока не пускают, хотя он являлся пилотом по развитию в итальянской команде, однако в обычной жизни никто не мешает ему гонять на машине из Маранелло в классической красной расцветке. Пилот сетует только на то, что "такая машина провоцирует ехать быстро", а потому садится он за неё только по праздникам: скорости ему хватает и на работе.

Volkswagen up!

Сложно поверить, но когда-то Квят рассекал даже на такой машинке. Это официально самый маленький автомобиль немецкого концерна, но и Даниил не всегда был "большим" гонщиком. Дело в том, что Квят живёт в Монако, а дороги в княжестве не очень-то широкие, вспомните хотя бы легендарную трассу "Формулы-1". А если нужно ещё и найти место для парковки... Футболист Александр Головин, который выступает за "Монако", вообще гоняет на тренировки на "Смарте", так что у Квята был ещё и люксовый вариант.

Renault Megane RS 275 Trophy-R

Затем в автопарке Квята появился автомобиль марки Renault, и это было легко объяснить. Дело в том, что в то время российский пилот выступал за команду Red Bull, моторы для которой поставляли как раз французы. Несмотря на то что авто выглядит почти как городское, оно было дико быстрым. Хот-хэтч в 2014 году побил скоростной рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг, вызвав прилив гордости у конструкторов Renault. А в 2015 году уже лично Квят в австралийском "Альберт Парке" на этой машине поставил первый в истории рекорд круга для серийных автомобилей.

Infiniti Q70

Когда Red Bull получил в партнёры Infiniti, соответствующую машину в свой автопарк получил и Квят. От былых времён скромного VW не осталось и следа с появлением автомобиля бизнес-класса, с которым Даниил был вынужден светиться на публике. Но эта история любви продлилась совсем недолго.

Honda Civic Type R