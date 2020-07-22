Русские гонщики ставят на колени "Формулу-2". Это драйвовее побед Хэмилтона и страданий Квята

Одержимые фанаты автоспорта давно знают, что если в "Формуле-1" творится история, то настоящий гоночный драйв живёт в серии рангом пониже. В этом сезоне "Формула-2" стала особенно интересной для российских зрителей. Во-первых, там выступают сразу три пилота из нашей страны. Во-вторых, они ещё и побеждают! Так что, если вам небезразличны гонки или просто любите болеть за своих, то срочно нужно начинать смотреть "Формулу-2", пока это не стало мейнстримом.

Русские побеждают

В "Формуле-2" выступают три российских пилота: Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман. И просто выступают — это не совсем подходящее слово, ведь пилот академии Ferrari Шварцман — в данный момент лидер личного зачёта чемпионата! В этом сезоне он выиграл уже две гонки и сделал это сверхуверенно. Первая победа, которую Роберт посвятил скончавшемуся от коронавируса отцу, состоялась в Австрии. Вторая пришла уже на следующем этапе в Венгрии.

Шварцман стартовал с 11-го места, но в стартовых перипетиях уже сумел выбить себе шестую позицию, а чуть позже она и вовсе трансформировалась в пятую после схода с дистанции одного из конкурентов. Затем помогла классная стратегия команды Prema: Роберт пересидел на трассе всех конкурентов и сумел за это время не убить шины, благодаря чему сохранял приличный темп. А после пит-стопа на более "быстрой" резине стремительно обставил оставшихся соперников, включая партнёра по команде Мика Шумахера. Прилететь ко второй победе в сезоне не помешала даже небольшая ошибка на выезде с пит-лейна, когда Роберт немного "оквадратил" шины резким торможением.

К радости российских болельщиков Гран-при Венгрии не ограничилось победой Шварцмана с 11-го места. Блестящий перфоманс, тактически повторяющий выступление соотечественника, выдал ещё и Никита Мазепин. Российский пилот стартовал и вовсе с 16-го места, но грамотная работа с шинами и вовремя сделанный пит-стоп помогли ему прорваться в лидирующую группу. После выезда из боксов Мазепин оказался за пределами топ-10, но его более свежие шины позволили обходить конкурентов как стоячих. В итоге Никита разобрался с кучей соперников, включая Мика Шумахера, и пришёл к финишу вторым, установив к тому же лучший круг гонки.

Единственный россиянин, у которого гонка не заладилась, это Артём Маркелов, но это не то чтобы его вина. Один из соперников пробил колесо, но решил остаться на трассе, видимо, желая дотянуть до боксов. Опасная ситуация на треке в итоге привела к тому, что другой пилот, пытавшийся объехать медленную машину, просто вынес нашего гонщика с трассы.

Однако первое и второе место в Венгрии остались за нашими пилотами — золотого российского дубля в истории "Формулы-2" ещё не случалось. Сын великого Шумахера остался не у дел.

Как только я вышел в лидеры, то старался беречь покрышки, но когда Шварцман и Никита Мазепин подъехали ко мне на "софте", я оказался бессилен в обороне Мик Шумахер сын семикратного чемпиона "Формулы-1"

Более того, Роберт Шварцман продолжает оставаться лидером общего зачёта с 18-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

С победой нашего пилота лично поздравил руководитель Ferrari. Вполне возможно, что скоро мы увидим Шварцмана за рулём Скудерии уже в "Формуле-1".

А что в "Формуле-1"?

Прониклись атмосферой "Ф-2"? А теперь вспомните академичные и, чего уж греха таить, порой откровенно скучные заезды "Формулы-1". Победитель почти всегда известен заранее (да-да, Льюис Хэмилтон и это совсем не спойлер), а чтобы увидеть такие мощные прорывы из-за пределов первой десятки... приходится ждать по несколько лет.

Конечно, "Формула-1" стоит выше рангом, с этим никто не спорит. Большие деньги, большие ставки. Но за этим, как нам показывает "Формула-2", теряется истинный драйв настоящих гонок, когда пилоты гораздо больше рискуют, даря зрителям невероятное зрелище. Такого количества обгонов, которые мы увидели в одном только Гран-при Венгрии, возможно, не наберётся и за целых три этапа чемпионата первой "Формулы".

Конечно, в "Формуле-1" тоже есть российский пилот и мы все за него искренне болеем. Но Даниил Квят, увы, не так часто радует российских фанатов удачными гонками. За пять полных лет он лишь трижды поднимался на подиум. Да, Квят не входит в число лидеров чемпионата и не считается самым талантливым гонщиком, да и машина у него явно оставляет желать лучшего, но нам всё равно хочется для нашего пилота большего, чем репутацию главной торпеды пелотона.