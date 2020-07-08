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"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят и несколько пилотов не встали на колено перед стартом заезда, но вышли в специальных майках со словами "Нет расизму".

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Фото © AlphaTauri

Гонщик Даниил Квят отметил, что в его понимании вставать на колено нужно либо перед родиной, либо перед богом.

Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего менталитета, русского, где всё-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью: "Конец расизму", — приводит слова гонщика AlphaTauri "Р-Спорт".

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