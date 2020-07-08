"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят и несколько пилотов не встали на колено перед стартом заезда, но вышли в специальных майках со словами "Нет расизму".

— Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего менталитета, русского, где всё-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью: "Конец расизму", — приводит слова гонщика AlphaTauri " Р-Спорт ".