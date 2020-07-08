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Опубликовано 8 июля 2020, 11:37
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"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят и несколько пилотов не встали на колено перед стартом заезда, но вышли в специальных майках со словами "Нет расизму".

Гонщик Даниил Квят отметил, что в его понимании вставать на колено нужно либо перед родиной, либо перед богом.

Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего менталитета, русского, где всё-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью: "Конец расизму", — приводит слова гонщика AlphaTauri "Р-Спорт".

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Фото © AlphaTauri

Галина Глазко
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