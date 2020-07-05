Отказ пилотов "Формулы-1" вставать на колено попал на видео. Квят был тоже против

При этом гонщики заверили, что поддерживают равенство и борьбу с расизмом.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, гонщик "Феррари" Шарль Леклер и ещё трое их коллег не захотели преклонять колено на Гран-при Австрии. Это предлагалось сделать в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Остальные участники церемонии преклонили колено. Это сняли камеры во время трансляции.

— Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в любое время и так, как им удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик, — пояснил Ферстаппен свою позицию в "Твиттере".

Леклер тоже заявил, что не будет преклонять колено перед гонкой, и отметил, что формальные жесты не так важны, как поведение человека.

— Я считаю, что важны факты и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут противоречиво рассматриваться в некоторых странах. Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие, — написал пилот в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что пилоты в разной форме проведут акцию в поддержку борьбы с расизмом. Также "Мерседес" покрасил свои болиды в чёрный цвет, а "Макларен" нанёс на болиды радугу.