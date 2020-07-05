Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Италии нашли два разных штамма коронавируса

Вирусологи отметили, что этот факт объясняет, почему привычные методы лечения в некоторых случаях оказались практически бесполезны.

529
Post cover

Фото © ТАСС / IPA via ZUMA Press

Переболевшие коронавирусной инфекцией жители итальянской области Ломбардия на севере страны могли болеть разными штаммами CoViD-19. К такому выводу пришли местные вирусологи. Как сообщает ANSA, штамм, зафиксированный в одном из самых пострадавших от пандемии городов — Бергамо, отличается от того штамма, который был выявлен в Лоди и Кремоне.

По словам директора отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессора Фаусто Балданти, первый заболевший коронавирусом в данном регионе поступил в больницу в конце февраля. В то время как исследования показывают, что один из штаммов инфекции был активен на севере Италии уже в конце января.

Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, — пояснил вирусолог.

В свою очередь заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно отметил, что лечение "коронавирусных" пациентов по плану, разработанному китайскими коллегами в городе Ухань, откуда и начала распространяться инфекция, не помогало. Однако, когда итальянские медики стали использовать донорскую плазму крови, смертность от инфекции начала сразу снижаться.

Мы больше пользовались антивирусными препаратами. Тогда как благодаря применению плазмы излечившихся пациентов смертность удалось сократить с 15 до 6%, — сказал врач.

Как сообщал Лайф, ранее в ВОЗ усомнились в возможности второй волны пандемии коронавируса.

Выбор редакции

Loading...