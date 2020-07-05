В Италии нашли два разных штамма коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией жители итальянской области Ломбардия на севере страны могли болеть разными штаммами CoViD-19. К такому выводу пришли местные вирусологи. Как сообщает ANSA, штамм, зафиксированный в одном из самых пострадавших от пандемии городов — Бергамо, отличается от того штамма, который был выявлен в Лоди и Кремоне.

По словам директора отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессора Фаусто Балданти, первый заболевший коронавирусом в данном регионе поступил в больницу в конце февраля. В то время как исследования показывают, что один из штаммов инфекции был активен на севере Италии уже в конце января.

— Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, — пояснил вирусолог.

В свою очередь заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно отметил, что лечение "коронавирусных" пациентов по плану, разработанному китайскими коллегами в городе Ухань, откуда и начала распространяться инфекция, не помогало. Однако, когда итальянские медики стали использовать донорскую плазму крови, смертность от инфекции начала сразу снижаться.

— Мы больше пользовались антивирусными препаратами. Тогда как благодаря применению плазмы излечившихся пациентов смертность удалось сократить с 15 до 6%, — сказал врач.