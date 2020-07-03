В ВОЗ усомнились во второй волне коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в некоторых мировых государствах наблюдается новый пик заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

Он уточнил, что на данный момент нет уверенности в том, что будет вторая волна заболевания CoViD-19. Представитель ВОЗ сообщил, что пока это только научное предположение, которое основано на знаниях о коронавирусе и респираторных заболеваниях.

— То, что происходит сейчас во многих странах, — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса или постоянный уровень заболеваемости, возможно, даже более высокий, чем нам хотелось бы, — отметил Райан.

Он также добавил, что перспективы второй волны заболевания основаны на том, что это респираторный вирус.

Подобные вирусы напрямую зависят от сезонных передвижений населения, они быстрее распространяются при низкой температуре и в местах скопления людей.