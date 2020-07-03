Психолог рассказала, как перестать переживать из-за отмены отпуска за границей

Страх и стресс из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не пропадут за неделю, проведённую на курорте, заверила семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН.

В текущей ситуации после отдыха за рубежом может возникнуть стресс из-за потраченных денег и переживаний. Высока вероятность того, что после отпуска люди начнут думать о том, что могут лишиться работы и остаться вообще без средств к существованию из-за желания понежиться на заграничных курортах. Специалист отметила, что во время пандемии люди стали более агрессивными, потому что им сложно приспособиться к происходящим изменениям. Бояринова советует найти приемлемый вариант для отдыха на родине и по возможности не нервничать.

— Тем, кто собирался отдохнуть за границей, стоит посоветовать не волноваться и поискать варианты отдыха на территории России. У нас есть курорты и другие места. Кто-то отдыхает на даче, кто-то — в парках, при желании отдохнуть люди могут найти варианты, — считает психолог.

Она подчеркнула, что полностью расслабиться люди смогут тогда, когда поймут, что пандемия закончилась и можно вернуться к привычному образу жизни.