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Заболевшая коронавирусом Анита Цой вышла на связь из больницы — видео

Певица показала кадры с шикарными букетами.

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Певица Анита Цой, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, вышла на связь с подписчиками и показала видео с роскошными букетами из больничной палаты. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Жизнь продолжается! Особенно когда от вас столько любви! — отметила исполнительница.

Поклонники, а также такие знаменитости, как Яна Рудковская и Лолита Милявская, пожелали Цой скорейшего выздоровления.

Напомним, о том, что Аниту Цой доставили с коронавирусом в одну из московских больниц, стало известно в конце июня. Пресс-секретарь артистки рассказала, что певица с первых дней пандемии соблюдала все меры предосторожности, поэтому пока не понятно, где она заразилась.

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