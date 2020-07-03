Заболевшая коронавирусом Анита Цой вышла на связь из больницы — видео

Певица Анита Цой, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, вышла на связь с подписчиками и показала видео с роскошными букетами из больничной палаты. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

— Жизнь продолжается! Особенно когда от вас столько любви! — отметила исполнительница.

Поклонники, а также такие знаменитости, как Яна Рудковская и Лолита Милявская, пожелали Цой скорейшего выздоровления.