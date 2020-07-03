Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавирусной инфекции и сегодня была выписана из больницы.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского "по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии и пройдёт его дома", отметили в офисе политика.

— Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьёй, — сказано в сообщении, размещённом в аккаунте Офиса Президента Украины в соцсети "Фейсбук".