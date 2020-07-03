Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавирусной инфекции и сегодня была выписана из больницы.
Супруга украинского лидера Владимира Зеленского "по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии и пройдёт его дома", отметили в офисе политика.
— Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьёй, — сказано в сообщении, размещённом в аккаунте Офиса Президента Украины в соцсети "Фейсбук".
Напомним, о заражении Елены Зеленской коронавирусом стало известно 12 июня. Результаты теста на наличие инфекции в организме удивили первую леди Украины, так как она и её близкие соблюдали все меры предосторожности. Спустя несколько дней жену украинского лидера госпитализировали.