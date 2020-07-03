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Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

Она по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии.

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Елена Зеленская. Фото © Офис президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавирусной инфекции и сегодня была выписана из больницы.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского "по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии и пройдёт его дома", отметили в офисе политика.

Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьёй, — сказано в сообщении, размещённом в аккаунте Офиса Президента Украины в соцсети "Фейсбук".

Напомним, о заражении Елены Зеленской коронавирусом стало известно 12 июня. Результаты теста на наличие инфекции в организме удивили первую леди Украины, так как она и её близкие соблюдали все меры предосторожности. Спустя несколько дней жену украинского лидера госпитализировали.

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