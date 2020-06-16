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Заразившаяся коронавирусом супруга Зеленского попала в больницу

Состояние первой леди Украины врачи оценивают как стабильное.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky, FILE

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена доставлена в одну из киевских больниц. Об этом сообщили в офисе политика.

Заразившаяся коронавирусом первая леди Незалежной находится в изоляции, её состояние медики оценивают как стабильное. Елене диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

У самого Зеленского и детей пары инфекции не обнаружено — тесты продолжают показывать отрицательные результаты.

Из-за коронавируса у жены украинский лидер перешёл на особый режим работы, отменив все намеченные встречи.

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