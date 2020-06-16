В Минобороны сообщили о скором испытании российской вакцины от коронавируса

Уже в ближайшие дни начнётся вакцинация первых добровольцев, которые согласились на испытание вакцины от коронавируса, разрабатываемой военными Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, — отметили в министерстве.

В Минобороны России добавили, что выборка добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина от CoViD-19, согласована Минздравом.

— По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител), — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что врачи наблюдают за состоянием добровольцев непрерывно, в данный момент у всех самочувствие хорошее.