В Минобороны сообщили о скором испытании российской вакцины от коронавируса

Уже в ближайшие дни начнётся вакцинация первых добровольцев, которые согласились на испытание вакцины от коронавируса, разрабатываемой военными Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, — отметили в министерстве.
В Минобороны России добавили, что выборка добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина от CoViD-19, согласована Минздравом.
— По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител), — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что врачи наблюдают за состоянием добровольцев непрерывно, в данный момент у всех самочувствие хорошее.
Напомним, Минобороны РФ сообщало о том, что было отобрано 50 добровольцев для проведения тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Позже было сформировано две группы. В первую вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту), а во вторую — гражданские лица.