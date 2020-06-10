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Сформирована вторая группа добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее для участия в испытаниях были отобраны желающие из рядов Российской армии.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В России была сформирована вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники перед началом испытаний должны будут пройти полное медицинское обследование. И будут допущены лишь после заключения специалистов об их полном соответствии необходимым требованиям. В министерстве уточняют, что добровольцы также пройдут 14-дневную изоляцию, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что в Минобороны определили состав первой группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

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