Сформирована вторая группа добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса

В России была сформирована вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

— В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники перед началом испытаний должны будут пройти полное медицинское обследование. И будут допущены лишь после заключения специалистов об их полном соответствии необходимым требованиям. В министерстве уточняют, что добровольцы также пройдут 14-дневную изоляцию, чтобы не допустить распространения коронавируса.