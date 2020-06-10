Онколог рассказал о рисках прививки от коронавируса для больных раком

Люди с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска по коронавирусу, и поэтому они должны находиться в "первых рядах" на вакцинацию, когда появится соответствующая возможность. В пользу этого говорит тот факт, что риск осложнений от прививки будет гораздо ниже её пользы, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, доктор наук Николай Жуков в интервью РИА "Новости".

– Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжёлые последствия, – приводит его слова агентство.

Жуков отмечает, что вакцинация онкобольных, это обычная практика, и большинство вакцин - это безопасные препараты, которые вызывают минимум осложнений. Единственным исключением являются пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга. В их ситуации по словам профессора, "имеет смысл оценить риски".