Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера MH17 над Донбассом

Совместная следственная группа (ССГ) и прокуратура Нидерландов проанализировали различные версии крушения пассажирского лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. И хотя анализ данных радаров не подтвердил факты ракетных пусков или наличия в небе истребителей, следователи полагают, что скорее всего, самолёт был сбит из-под населенного пункта Первомайское. Об этом сообщает РИА "Новости".

– Результаты расследования тесно связаны с указанным маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК "Бук", свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским, – приводит агентство слова нидерландского прокурора Тейса Бергера из зала суда.

Вслед за этим, он озвучил и версию о том, что лайнер мог быть сбит Вооруженными силами Украины. По словам Бергера, после анализа повреждений обломков самолёта и характеристик ракеты "Бук", эксперты рассчитали приблизительную территорию, откуда она могла быть запущена. В свою очередь анализ информации от голландской разведки, украинских властей и из открытых источников не дал улик, которые бы подтверждали данное предположение.

Бергер также озвучил результаты расследования данных о том, что ракета, которой был сбит Boeing, была перевезена на территорию Украины в 1986 году, и с тех пор находилась там. По данным прокурора, в ходе разбирательства выяснилось, что украинские записи не полностью соответствуют тем, что предоставила российская сторона. Последняя в свою очередь отмечает, что нидерландские следователи игнорируют большую часть данных, которые предоставила Россия - это и данные радаров и документация о самой ракете, которой предположительно был сбил лайнер.