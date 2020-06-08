Вашингтон отказался рассекречивать данные по делу о крушении MH17

Американская сторона не может предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому "боингу", который был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом Вашингтон проинформировал Нидерланды, сообщил на заседании по крушению рейса MH17 председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, суд просил добавить к делу засекреченные снимки со спутника, на которых был зафиксирован ракетный запуск. Изображения были переданы нидерландским спецслужбам. В ответ на запрос прокуратуры из США пришёл меморандум. Национальному прокурору по борьбе с терроризмом в конфиденциальном порядке удалось ознакомиться с документами.

— Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму, — пояснил Стинхейс.