Журналисты — основатели платформы Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф обнаружили новых свидетелей по делу малайзийского "боинга", который выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года. Видеоролик с показаниями очевидцев был опубликован в "Ютубе".

Житель посёлка Ольховчик Роман рассказал, что видел истребитель, который направлялся в сторону города Дебальцево. Мужчина услышал хлопок, но самого взрыва не заметил. Его удивило, что газеты рассматривали только попадание ракеты в качестве возможной версии крушения, а про самолёты умолчали. Это мнение поддержал ещё один местный житель, который тоже видел одно военное воздушное судно в небе и слышал звук второго.

— Раз, всё затихло. Минуты две прошло — над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть — увидел след. От чего — не знаю. Но он был как бы горизонтально... И увидел, что уже из-за облаков падал самолёт. Падал, как листья с дерева, — сказал свидетель по имени Борис.

Накануне в Гааге прошла пресс-конференция, организованная Bonanza Media и международной платформой "Глобальные права мирных людей". Ерлашова заявила, что независимое расследование крушения малайзийского "боинга" продолжится, поскольку журналисты не удовлетворены отчётами Совместной следственной группы. Она отметила, что информация о зенитном комплексе "Бук" весьма расплывчатая и ей точно известно, что в небе находились украинские военные самолёты.

Журналистка рассказала, что им удалось взять интервью у многих жителей посёлка неподалёку от места катастрофы, но не все согласились говорить открыто из-за страха. Однако у некоторых желание справедливости оказалось сильнее, и они рассказали об истребителях, которых видели и слышали.

Ерлашова подчеркнула, что присутствие украинских военных бортов в небе нельзя игнорировать и их роль должна быть тщательно изучена.