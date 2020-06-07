"Не копия и не аналог". Создатель российского препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

Одобренный Минздравом РФ препарат против коронавируса "Левилимаб" — полностью оригинальная разработка. Об этом заявил гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
Он отметил, что "Левилимаб" предназначен для подкожного введения. Врачи будут его вводить либо сразу в два шприца, либо по одному с определённой задержкой. После этого пациента будут ставить под наблюдение, а через десять дней выписывать.
— Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы, — передаёт RT слова Морозова.
Разработан особенный режим применения этого препарата. Врачи исходят из клинической картины и действуют на опережение. Он вводится при возможности осложнений заболевания. "В пачке идёт два шприца". Их либо ставят одновременно, либо с определённой задержкой.
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Напомним, "Левилимаб" от компании Biocad должен поступить в российские больницы примерно через три недели. Первый российский препарат от коронавируса был одобрен Минздравом в конце мая. Он называется "Авифавир" и начнёт поставляться в больницы уже на следующей неделе.