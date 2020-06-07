Более тысячи москвичей стали донорами плазмы с антителами к CoViD-19

Более тысячи москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— По предложению клинического комитета такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжёлом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму, — приводит её слова "Москва 24".

Сдать плазму могут граждане от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Однако окончательное решение остаётся за врачом непосредственно во время приёма. Стать донорами жители Москвы могут в Центре крови имени Гаврилова, в НИИ имени Склифосовского, в больнице №52 и в больнице имени Кончаловского.