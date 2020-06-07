Губернатор Подмосковья поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с пандемией

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за то, что тот поддерживал власти Московской области и помогал им в самые сложные моменты, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

— В "Крокусе" сейчас находится около 300 пациентов, мощности мы развернули на 1100. Мы не могли рисковать... Поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить, — сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".