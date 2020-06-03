В Подмосковье терапевты и педиатры начнут работу с 15 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что терапевты и педиатры начнут принимать граждан в поликлиниках с 15 июня. Об этом он рассказал в ходе видеообращения к населению на своей странице в инстаграме.

— Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8-го числа [июня], поэтапно будем открывать. С 15-го [июня] начнут работать терапевты и педиатры. Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос, — рассказал глава области.

Напомним, снятие мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, началось в мае. С 29 мая людям разрешили гулять в парках и на свежем воздухе, с 1 июня заработали МФЦ не только для юридических лиц, но и для физических. Открылись и строительные магазины.