В Подмосковье терапевты и педиатры начнут работу с 15 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что терапевты и педиатры начнут принимать граждан в поликлиниках с 15 июня. Об этом он рассказал в ходе видеообращения к населению на своей странице в инстаграме.
— Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8-го числа [июня], поэтапно будем открывать. С 15-го [июня] начнут работать терапевты и педиатры. Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос, — рассказал глава области.
Напомним, снятие мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, началось в мае. С 29 мая людям разрешили гулять в парках и на свежем воздухе, с 1 июня заработали МФЦ не только для юридических лиц, но и для физических. Открылись и строительные магазины.
С 3 июня в Подмосковье начали работать парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны с площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом. С этого же числа открылись храмы, непродовольственные магазины, киностудии и студии звукозаписи, автокинотеатры. Кроме того, по предварительной записи можно попасть в библиотеку.
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