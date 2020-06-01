Религиозные организации в Подмосковье откроются для посетителей с 3 июня

В Московской области религиозные организации откроются для посещения с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщается в его официальном телеграм-канале.

Кроме того, согласно постановлению губернатора, жителям Подмосковья разрешат оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами. Также откроются киностудии и студии звукозаписи при условии нахождения в помещении не более 50 человек.

По предварительной записи можно будет попасть в библиотеку, для посещения станут доступны автокинотеатры.