В Московской области с 3 июня откроются салоны красоты, солярии и сауны

В Московской области с 3 июня разрешили открытие салонов красоты, спа-салонов, соляриев и саун с площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.

— Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых... направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг, — говорится в тексте документа, размещённом на сайте правительства региона.