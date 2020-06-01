Учёные доказали, что седые волосы могут сами вернуть свой первоначальный цвет

Седые волосы в течение нескольких месяцев могут вернуть себе первоначальный цвет, если человек снизит уровень стресса. Такие выводы сделали исследователи Колумбийского университета, их статья опубликована на сайте bioRxiv. По мнению авторов, на основе их эксперимента в дальнейшем можно создать специфические лекарства, которые предотвратят седину.

Учёные во главе с Мартином Пикаром разработали новую методику, которая позволяет изучать поседение на уровне отдельного волоса. Они проанализировали 397 волосков у 14 здоровых добровольцев разного происхождения. Все образцы разделили на три типа пигментации: тёмную, переходную и седую. В итоге выяснилось, что на самых тёмных участках волос было большое количество несущих пигменты меланосом, а на седых они вовсе отсутствовали.

Анализ показал, что в седеющих волосах значительно увеличивается экспрессия генов, которые противодействуют стрессу и синтезу белков. Одновременно с этим в них снижается производство белков, которые участвуют в формировании меланосом. Окраску отдельных участков волос сопоставили с уровнем стресса, который испытывал доброволец в определённые периоды жизни. Оказалось, что седина исчезла после того, как уровень стресса снижался. Исследование доказывает, что седые волосы могут приобретать первоначальный оттенок. Для этого достаточно одного цикла роста, который длится три месяца.