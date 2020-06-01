Без маски не войти. Лайф проверил, как соблюдаются санитарные нормы в открывшихся столичных магазинах

Видео © LIFE

С 1 июня в Москве открылись не только парки, но и торговые центры. Съёмочная группа Лайфа прогулялась по одному из них и проверила, как там соблюдаются санитарные нормы, какие меры приняли магазины для безопасности посетителей и сотрудников.

Первое, что бросилось в глаза, — это предупреждения об обязательном соблюдении безопасного расстояния и использовании средств индивидуальной защиты. Во всех магазинах установлены санитайзеры, а кассиры помимо масок и перчаток также носят специальные пластиковые маски, усиливающие защиту.

— Если видим покупателей без маски и перчаток, мы предлагаем им и маски, и перчатки бесплатно. Те вещи, которые будут примеряться, они будут отпариваться после каждой примерки. 50 человек [может находиться] в магазине с учётом сотрудников. У нас есть продавец, который стоит [на входе] со счётчиком, — рассказала администратор одного из магазинов одежды.

По её словам, если количество покупателей превышает установленный лимит, то очередного посетителя просят подождать, пока не выйдет кто-то из тех, кто уже находится в магазине. Сами покупатели рассказали Лайфу, что рады наконец устроить настоящий шопинг, как это было до пандемии коронавируса.