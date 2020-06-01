С 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках, открываются непродовольственные магазины

С первого июня в Москве начинается второй этап смягчения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня открыты городские парки для прогулок и занятий спортом. Исключение — "Зарядье".



— С первого июня парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Мы с нетерпением ждём наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких, — отметили в пресс-службе Мосгорпарка.



Напомним, ранее в московских парках на прогулочные дорожки нанесли разметку для соблюдения безопасной дистанции между выходящими на прогулки москвичами. Также важными условиями для прогулок является соблюдение масочного режима и графика прогулок.