С 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках, открываются непродовольственные магазины

С первого июня в Москве начинается второй этап смягчения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня открыты городские парки для прогулок и занятий спортом. Исключение — "Зарядье".
— С первого июня парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Мы с нетерпением ждём наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких, — отметили в пресс-службе Мосгорпарка.
Напомним, ранее в московских парках на прогулочные дорожки нанесли разметку для соблюдения безопасной дистанции между выходящими на прогулки москвичами. Также важными условиями для прогулок является соблюдение масочного режима и графика прогулок.
В столице возобновляют работу непродовольственные магазины. Откроются предприятия бытовых услуг, где нет длительного контакта с человеком. Например, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. А также откроются автосалоны. Но во все помещения обязательно нужно заходить в масках и перчатках.