В Москве от коронавируса вылечилось ещё 2060 пациентов

Более двух тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239, — уточнила заммэра.
Чтобы подтвердить отсутствие CoViD-19, выздоровевшим пациентам перед выпиской в обязательном порядке проводят повторные тесты. Также переболевшим коронавирусной инфекцией предлагают стать донорами плазмы.
Ранее член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией от смартфона.