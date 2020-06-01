В Москве от коронавируса вылечилось ещё 2060 пациентов

Более двух тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239, — уточнила заммэра.

Чтобы подтвердить отсутствие CoViD-19, выздоровевшим пациентам перед выпиской в обязательном порядке проводят повторные тесты. Также переболевшим коронавирусной инфекцией предлагают стать донорами плазмы.