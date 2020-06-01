101-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

Пациентка Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, перенёсшая коронавирусную инфекцию в 101 год, выписывается из больницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Женщина поступила в клинику с подтверждённым диагнозом и успешно излечилась от инфекции. Сейчас её жизни ничего не угрожает, долгожительница чувствует себя прекрасно.

Центр перепрофилировали под лечение коронавирусных больных в апреле этого года.

На сегодняшний день в России выявлено 405 843 случая заражения коронавирусом. 4693 человека скончалось, 171 883 пациента вылечились.