Актриса Елены Воробей рассказала, что у неё выявили коронавирус

Актриса Елена Воробей рассказала, что у неё выявили коронавирусную инфекцию. Узнала она об этом ещё три дня назад, но никак не решалась поделиться неприятной новостью с подписчиками.

— Заболела всё-таки. Об этом я узнала три дня назад... Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи... Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем? — написала Воробей в "Инстаграме".

Актриса призналась, что ей, как и всем, "так хочется уже перелистнуть эту страничку". Тем не менее она всё же решилась выложить пост, чтобы поддержать всех, кто оказался в таком же положении.

Воробей поблагодарила врачей и тех, кто находится с ней на связи и помогает "выкарабкаться" добрым словом или советами. Артистка рассказала, что на второй день после заражения чувствовала себя очень плохо.

— Ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Всё тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное, — поделилась Воробей.