В Ухани впервые за сутки не зафиксировано ни одного бессимптомного носителя коронавируса

В китайском городе Ухань, где зародилась пандемия CoViD-19, впервые за сутки не выявлено ни одного случая бессимптомного протекания коронавирусной инфекции, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

31 мая в городе провели 60 тысяч тестов и ни один из них не показал положительного результата.

- Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухани за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю, - говорится в сообщении комитета здравоохранения.

В период с 14 по 23 мая в Ухани сделали более 6,5 миллиона тестов, при общей численности населения в 10 миллионов человек. За это время бессимптомное течение CoViD-19 выявили у 189 человек. Отсутствие таких инфицированных на момент 31 мая является значимым результатом общегородского тестирования.