В Ухани впервые за сутки не зафиксировано ни одного бессимптомного носителя коронавируса

В китайском городе Ухань, где зародилась пандемия CoViD-19, впервые за сутки не выявлено ни одного случая бессимптомного протекания коронавирусной инфекции, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
31 мая в городе провели 60 тысяч тестов и ни один из них не показал положительного результата.
- Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухани за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю, - говорится в сообщении комитета здравоохранения.
В период с 14 по 23 мая в Ухани сделали более 6,5 миллиона тестов, при общей численности населения в 10 миллионов человек. За это время бессимптомное течение CoViD-19 выявили у 189 человек. Отсутствие таких инфицированных на момент 31 мая является значимым результатом общегородского тестирования.
Напомним, причиной для проведения массового тестирования на коронавирус в Ухани стало возобновление регистрации на территории города случаев заражения, чего не происходило на протяжении более чем 30 дней. 9 мая был зафиксирован первый пациент с подтверждённым диагнозом, а также 16 вероятных бессимптомных носителей. На следующий день заболевания пятерых из них были переквалифицированы в подтверждённые случаи.