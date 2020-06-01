В Бразилии выявили более полумиллиона случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Бразилии зафиксировано 16 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 514 849 тысяч человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

При этом за предыдущие 24 часа выявили 33 274 новых больных.

За время эпидемии от CoViD-19 умерло 29 314 человек (408 за последние сутки). Вылечилось 206 555 пациентов.

Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших, уступая только США.