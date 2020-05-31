Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев рассказал, что строительный респиратор является куда более эффективным средством защиты от коронавируса, чем медицинская маска.

— Строительные респираторы как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ларичев также объяснил механизм распространения вируса. Он пояснил, что какое-то количество патогена вылетает внутри капли слюны при чихании, кашле, разговоре. Технически и маска, и респиратор задерживают влагу, однако саму вирусную частицу первая не сможет удержать, поскольку является слишком пористой.

Врач добавил, что коронавирус не летает сам по себе, только в жидкости, поэтому без разницы, что выбирать для защиты, но при этом респиратор лучше фильтрует.

— Скорее всего, они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает, — заключил Ларичев.