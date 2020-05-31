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Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса

Медицинская маска также минимизирует риск заражения, но всё же уступает.

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Фото © Pixabay

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев рассказал, что строительный респиратор является куда более эффективным средством защиты от коронавируса, чем медицинская маска.

Строительные респираторы как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли, сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ларичев также объяснил механизм распространения вируса. Он пояснил, что какое-то количество патогена вылетает внутри капли слюны при чихании, кашле, разговоре. Технически и маска, и респиратор задерживают влагу, однако саму вирусную частицу первая не сможет удержать, поскольку является слишком пористой.

Врач добавил, что коронавирус не летает сам по себе, только в жидкости, поэтому без разницы, что выбирать для защиты, но при этом респиратор лучше фильтрует.

Скорее всего, они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает, заключил Ларичев.

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