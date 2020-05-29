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Не до комфорта. Врач рассказала, из чего состоит экипировка при работе с пациентами с CoViD-19

Во время перерыва защитные костюмы снимают, а потом облачаются в новые.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Заведующая многопрофильным отделением московской клинической больницы имени Демихова Елена Алгиян рассказала, какие средства индивидуальной защиты используют медики для входа в "красную зону", где находятся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает НСН.

Это нательная сменная одежда — хирургический костюм, который ежедневно меняется. Затем специальный комбинезон, который выдаётся на смену и потом утилизируется. Также это специальные бахилы, шапочка, респиратор или маска, в обязательном порядке очки и две пары одноразовых перчаток, — поделилась Алгиян.

По её словам, выходя из "красной зоны" на обед или отдых, сотрудники снимают экипировку, а затем при возвращении к работе надевают новые средства защиты. Медик также отметила, что никакой аллергии рабочая амуниция не вызывает, а прохладная погода, стоящая на улице, является приятным бонусом. По словам Алгиян, экипировка всё-таки создана для защиты, а не для комфорта.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про медсестру из Тулы, которая надела защитный костюм поверх купальника. Девушка не учла, что костюм будет просвечивать. В местном Минздраве сотруднице больницы сделали замечание, а также провели разъяснительную беседу. Разлетевшиеся в Сети фото вызвали бурные обсуждения. Кто-то поддержал медработника, а кто-то резко раскритиковал. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко вступился за девушку и призвал перестать над ней издеваться.

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