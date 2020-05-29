Не до комфорта. Врач рассказала, из чего состоит экипировка при работе с пациентами с CoViD-19

Заведующая многопрофильным отделением московской клинической больницы имени Демихова Елена Алгиян рассказала, какие средства индивидуальной защиты используют медики для входа в "красную зону", где находятся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает НСН.

— Это нательная сменная одежда — хирургический костюм, который ежедневно меняется. Затем специальный комбинезон, который выдаётся на смену и потом утилизируется. Также это специальные бахилы, шапочка, респиратор или маска, в обязательном порядке очки и две пары одноразовых перчаток, — поделилась Алгиян.

По её словам, выходя из "красной зоны" на обед или отдых, сотрудники снимают экипировку, а затем при возвращении к работе надевают новые средства защиты. Медик также отметила, что никакой аллергии рабочая амуниция не вызывает, а прохладная погода, стоящая на улице, является приятным бонусом. По словам Алгиян, экипировка всё-таки создана для защиты, а не для комфорта.