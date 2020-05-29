НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Голикова: Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза

Коэффициент распространения заболевания в стране сейчас ниже единицы.

148

Видео © LIFE

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки.

Сегодня, 29 мая, мы видим, что коэффициент распространения коронавируса в РФ сейчас ниже единицы. Московский регион демонстрирует серьёзную тенденцию к снижению выявления новых случаев, несмотря на то что количество тестирований существенно растёт, — отметила Голикова.

Напомним, за прошедшие сутки в России подтверждено 8572 случая коронавируса. При этом за 24 часа в стране полностью выздоровело 8264 пациента.

Выбор редакции

Loading...