Голикова: Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки.
— Сегодня, 29 мая, мы видим, что коэффициент распространения коронавируса в РФ сейчас ниже единицы. Московский регион демонстрирует серьёзную тенденцию к снижению выявления новых случаев, несмотря на то что количество тестирований существенно растёт, — отметила Голикова.
Напомним, за прошедшие сутки в России подтверждено 8572 случая коронавируса. При этом за 24 часа в стране полностью выздоровело 8264 пациента.
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