Лайф узнал, как работают коллекторы в пандемию и будет ли ужесточение мер

— Большинство коллекторских агентств предусматривает различные антикризисные варианты. В том числе более длительные рассрочки для контактных должников, которые хоть понемногу, но платят. Естественно, какого-то более жёсткого режима работы ни в коем случае не будет. Потому что ситуация нервная, никто не захочет рисковать исключением из реестра, — рассказал Лайфу Жданухин.