Лайф узнал, как работают коллекторы в пандемию и будет ли ужесточение мер

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин рассказал, как россиян "просят" вернуть долги в период пандемии коронавируса.
— Большинство коллекторских агентств предусматривает различные антикризисные варианты. В том числе более длительные рассрочки для контактных должников, которые хоть понемногу, но платят. Естественно, какого-то более жёсткого режима работы ни в коем случае не будет. Потому что ситуация нервная, никто не захочет рисковать исключением из реестра, — рассказал Лайфу Жданухин.
По его словам, руководство Федеральной службы судебных приставов России отправило коллекторам письмо с просьбой мягче проводить работу — вплоть до отзывов исполнительных листов по должникам, которые как-либо пострадали от коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее эксперт по финансам рассказала, как правильно избавляться от долгов. В качестве временного решения специалист предложила воспользоваться ипотечными или кредитными каникулами, но только при тяжёлом финансовом состоянии.