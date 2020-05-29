Подписано постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым налогов, уплаченных в 2019 году. Это свидетельствует из распоряжения.
— Выделить ФНС России в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 1 600 000 рублей на предоставление субсидий физлицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", имея в виду возмещение получателям субсидий расходов, которые они понесли на уплату налогов на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года, — говорится в сообщении.
Министерство финансов России должно отчитаться об использовании этих средств до 1 марта 2021 года. Возврат будет проводиться автоматически, никакие документы для этого предъявлять не потребуется.
Напомним, в связи с кризисом из-за пандемии президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные за прошлый год налоги, а также предоставить им сумму в размере одного минимального размера оплаты труда.
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