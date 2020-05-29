Только этим летом! В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки

Новосибирская фабрика "Полярис" начала производство мороженого со вкусом гречки. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам представителя фабрики, на создание такого необычного вкуса производителей вдохновил весенний ажиотаж на гречневую крупу. Мороженое пока что не продаётся, также обсуждаются его поставки в регионы.
— В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена, — рассказали на фабрике.
Лакомство будет выполнено в форме традиционного брикета с вафлей. По словам производителей, мороженое со вкусом гречки будет производиться только этим летом.
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