В разборках со стрельбой в Солнцеве пострадало три сотрудника "Пятёрочки", один из них — директор

Во время стрельбы в московском районе Солнцево пострадало три сотрудника "Пятёрочки". Один из них — директор магазина. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным источника, неизвестные, примерно восемь человек, подъехали на минивэне, после чего зашли в "Пятёрочку" и попросили позвать на улицу директора. После того как мужчина вышел, его начали избивать. На помощь ему выбежали сотрудники магазина, в ответ на что нападавшие начали стрелять из травмата. Директор "Пятёрочки" в свою очередь также начал стрелять из оружия, после чего неизвестные разбежались.

Во время разборки директору "Пятёрочки" сломали нос, сотруднику магазина — челюсть, его везут в больницу. Больше всех досталось 19-летнему продавцу-кассиру, его госпитализировали с огнестрельным ранением.