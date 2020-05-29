В Подмосковье с 3 июня начнут работать парикмахерские

В Московской области готовятся к возобновлению работы парикмахерских со среды, 3 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

— Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские, — сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Глава Подмосковья отметил, что такие организации будут работать по новому стандарту, который должны будут соблюдать и хозяин, и клиент. Посетители обязаны быть в масках, а у сотрудников помимо средства защиты дыхательных путей "должно быть стекло парикмахера".

По словам Воробьёва, сейчас мастера причёсок ездят к клиенту на дом, превращая свой заработок в подпольный бизнес. Он подчеркнул, что жители региона просят как можно скорее открыть парикмахерские. В свою очередь соблюдение всех мер предосторожности даст властям возможность открыть следующую сферу услуг.