В Подмосковье с 3 июня начнут работать парикмахерские

В Московской области готовятся к возобновлению работы парикмахерских со среды, 3 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
— Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские, — сказал он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Глава Подмосковья отметил, что такие организации будут работать по новому стандарту, который должны будут соблюдать и хозяин, и клиент. Посетители обязаны быть в масках, а у сотрудников помимо средства защиты дыхательных путей "должно быть стекло парикмахера".
По словам Воробьёва, сейчас мастера причёсок ездят к клиенту на дом, превращая свой заработок в подпольный бизнес. Он подчеркнул, что жители региона просят как можно скорее открыть парикмахерские. В свою очередь соблюдение всех мер предосторожности даст властям возможность открыть следующую сферу услуг.
Ранее Лайф сообщал, что парки Подмосковья откроют для свободного посещения с 29 мая.
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