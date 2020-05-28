Парки Подмосковья с 29 мая откроют для свободного посещения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе в последнее время стабилизируется, а значит, можно принимать дальнейшие меры по возвращению к нормальной жизни.

В частности, для жителей Подмосковья с 29 мая откроют парки, в которых можно будет гулять без ограничений по времени, но только в масках. А спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми.

С понедельника, 1 июня, МФЦ начнут принимать физических лиц, однако только по тем вопросам, которые нельзя решить дистанционно, например, выдача или замена паспорта или регистрация прав на недвижимость. С этого же дня возобновят работу строительные магазины, но посетители обязательно должны использовать маски и перчатки.

— На этой неделе часто возникал вопрос, когда мы откроем детские сады. Сразу все открыть, увы, не можем — опасно. Поэтому до настоящего времени у нас работало 1,3 тысячи дежурных групп, я дал команду увеличить вдвое. 2,5–2,6 тысячи детских групп будет работать в наших детских садах. Поэтому здесь дополнительные возможности для тех, кому не с кем оставить дома ребёнка, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала "360".

Все остальные ранее принятые меры продолжают действовать до 14 июня, в частности, остаются закрытыми кафе, летние веранды и торговые центры. Губернатор также напомнил гражданам о необходимости надевать маску при выходе из дома.