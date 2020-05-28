Власти Москвы опубликовали график прогулок в городе в виде интерактивной карты

На сайте мэра Москвы появилась интерактивная карта графика прогулок в городе, с помощью которой можно узнать, по какому расписанию могут выходить на улицу жители того или иного дома.

Любой москвич может ввести в поле свой адрес и узнать, к какой из шести групп он относится. Каждая из них обозначена цветом и номером, а при наведении курсора на дом появляется всплывающее окно с расписанием. Прогулки разрешены с девяти утра до девяти вечера. К тому же некоторые места остаются закрытыми для граждан.

Полноценный запуск карты планировался на 29 мая, но работать она начала уже сегодня.