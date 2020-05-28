Ещё три человека стали фигурантами дела о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн"

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в реабилитации нацизма ещё трём россиянам. Все они размещали фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины на сайте акции "Бессмертный полк онлайн".

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинения трём подозреваемым — Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову.

По данным правоохранителей, 4 мая Круглов, проживающий в Ульяновске, разместил заявку с изображением фюрера Германии, лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии, основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Аналогично поступил Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре. Снимок рейхсканцлера он пытался опубликовать под именем Михаил Гегельский.

Действия Даниила Симанова из Перми следователи классифицируют как "распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершённое публично". Пермяк был хорошо осведомлён об участии в ВОВ советского военачальника Андрея Власова, который в ходе боевых действий перешёл на сторону гитлеровской Германии и стал воевать против СССР.

Фото © Официальный сайт Следственного комитета РФ

Отметим, что все трое подозреваемых были допрошены следователями. В ходе мероприятий Круглов и Симанов признали свою вину. В свою очередь Шабанов отрицал свою причастность к происшествию и в содеянном не раскаялся.

— Решил пошутить, пошутил неудачно, к сожалению, — признался Вячеслав Круглов.

Симанов, со своей стороны, добавил, что "подумает над последствиями той шутки, которую сделал". Оба признавших вину фигуранта заявили, что больше подобных неудачных выходок с их стороны не повторится.

Ранее Лайф сообщал, что в отношении двух новых подозреваемых завели уголовное дело о реабилитации нацизма, молодые люди раскаялись в размещении фото нацистов.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат. По данным на 9 мая, на участие в "Бессмертном полку онлайн" подали заявки более трёх миллионов человек. Однако во время проведения самой акции злоумышленники загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, организаторы акции сообщили о хакерских атаках на сайт проекта.