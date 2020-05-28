Участника "пикника" у Вечного огня в Кронштадте не стали арестовывать

Кронштадтский районный суд отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу одного из вандалов, 36-летнего Николая, пожаривших шашлык на Вечном огне. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Трое вандалов, среди которых был Николай и две девушки, устроили "пикник" у Вечного огня в Кронштадте поздно вечером 24 мая. Троица подъехала к мемориалу на автомобиле "Шкода", после чего достала шампуры и сосиски и начала готовить мясо на огне. Мусор и шампуры они оставили у подножия памятника. Лайф публиковал видео с дикого "пикника".