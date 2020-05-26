Двух участниц "пикника" у Вечного огня в Кронштадте доставили в полицию

В полицию доставили двух девушек 22 и 23 лет, которые принимали участие в осквернении мемориала в Кронштадте. Таким образом, были установлены личности всех трёх вандалов, решивших пожарить шашлыки у Вечного огня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

— Сейчас в полицию доставлены две девушки 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия, — сообщили в главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее сообщал Лайф, свой дикий пикник компания устроила поздно вечером 24 мая. Троица подъехала к мемориалу на автомобиле "Шкода-Октавия", причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника. <br/>